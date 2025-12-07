Vide-greniers au profit du Téléthon Salle des fêtes Laméac

Vide-greniers au profit du Téléthon

Salle des fêtes LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez flâner à Laméac pour la bourse aux jouets et le vide-greniers.

De 9h à 18h, vous pourrez chiner, dénicher de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial entre amis ou en famille.

Une buvette sera là pour vous réchauffer et vous régaler.

English :

Come and stroll around Laméac for the toy fair and garage sale.

From 9 a.m. to 6 p.m., you’ll be able to find bargains and enjoy a convivial moment with friends and family.

A refreshment bar will be on hand to warm you up.

