Vide-greniers au profit du Téléthon Salle des fêtes Laméac
Salle des fêtes LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez flâner à Laméac pour la bourse aux jouets et le vide-greniers.
De 9h à 18h, vous pourrez chiner, dénicher de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial entre amis ou en famille.
Une buvette sera là pour vous réchauffer et vous régaler.
Salle des fêtes LAMEAC Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 29 71 35 lameac@wanadoo.fr
English :
Come and stroll around Laméac for the toy fair and garage sale.
From 9 a.m. to 6 p.m., you’ll be able to find bargains and enjoy a convivial moment with friends and family.
A refreshment bar will be on hand to warm you up.
L’événement Vide-greniers au profit du Téléthon Laméac a été mis à jour le 2025-11-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65