La Ville du Puy-en-Velay organise son traditionnel vide-greniers dans l’enceinte du jardin Henri Vinay, le dimanche 6 juillet.

Jardin Henri Vinay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40

English :

The town of Le Puy-en-Velay is organizing its traditional garage sale in the grounds of the Henri Vinay garden on Sunday July 6.

German :

Die Stadt Le Puy-en-Velay veranstaltet am Sonntag, den 6. Juli, ihren traditionellen Flohmarkt im Henri-Vinay-Garten.

Italiano :

Domenica 6 luglio, la città di Le Puy-en-Velay organizza la tradizionale vendita di garage nel giardino Henri Vinay.

Espanol :

La ciudad de Le Puy-en-Velay organiza el domingo 6 de julio su tradicional venta de garaje en el jardín Henri Vinay.

