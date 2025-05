Vide-greniers au Ranch – Le Ranch Dives-sur-Mer, 6 juillet 2025 08:00, Dives-sur-Mer.

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Le S.U.D.C. Football vous invite à venir chiner lors de son vide-grenier organisé au Ranch !

Buvette et restauration sur place.

Le Ranch Avenue des Résistants

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 60 15 73 12

English : Vide-greniers au Ranch

The association Div’3 Darts invites you to come and bargain at its garage sale at the Ranch!

German : Vide-greniers au Ranch

Der S.U.D.C. Football lädt Sie ein, bei seinem auf der Ranch organisierten Flohmarkt nach Schnäppchen zu stöbern!

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Il S.U.D.C. Football vi invita a venire a caccia di occasioni alla vendita di garage al Ranch!

Rinfresco e catering in loco.

Espanol :

S.U.D.C. Football le invita a venir y buscar gangas en su venta de garaje en el Rancho!

Refrescos y catering en el sitio.

