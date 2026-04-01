Vide-greniers au Ranch Le Ranch Dives-sur-Mer
Vide-greniers au Ranch Le Ranch Dives-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Vide-greniers au Ranch
Le Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez chiner au Ranch à l’occasion de ce vide-greniers organisé par l’association Masques et Loups.
Venez chiner au Ranch à l’occasion de ce vide-greniers organisé par l’association Masques et Loups.
Infos exposants
4€ le mètre linéaire
Minimum 4m si véhicule
Ouvert aux particuliers et professionnels.
Buvette et restauration sur place. .
Le Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 57 06 95 88
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English : Vide-greniers au Ranch
Come and bargain-hunt at the Ranch during this garage sale organized by the Masques et Loups association.
L’événement Vide-greniers au Ranch Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Normandie Pays d’Auge