Vide-greniers au Ranch Le Ranch Dives-sur-Mer

Vide-greniers au Ranch

Le Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez chiner au Ranch à l’occasion de ce vide-greniers organisé par l’association Masques et Loups.

Venez chiner au Ranch à l’occasion de ce vide-greniers organisé par l’association Masques et Loups.

Infos exposants

4€ le mètre linéaire

Minimum 4m si véhicule

Ouvert aux particuliers et professionnels.

Buvette et restauration sur place. .

Le Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 57 06 95 88

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English : Vide-greniers au Ranch

Come and bargain-hunt at the Ranch during this garage sale organized by the Masques et Loups association.

L’événement Vide-greniers au Ranch Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Normandie Pays d’Auge