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Vide-greniers au Ranch Le Ranch Dives-sur-Mer

Vide-greniers au Ranch Le Ranch Dives-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Le Ranch

Adresse : Avenue des Résistants

Ville : 14160 Dives-sur-Mer

Département : Calvados

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Vide-greniers au Ranch

Le Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Venez chiner au Ranch à l’occasion de ce vide-greniers organisé par l’association Masques et Loups.
Venez chiner au Ranch à l’occasion de ce vide-greniers organisé par l’association Masques et Loups.

Infos exposants
4€ le mètre linéaire
Minimum 4m si véhicule
Ouvert aux particuliers et professionnels.

Buvette et restauration sur place.   .

Le Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 57 06 95 88 

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English : Vide-greniers au Ranch

Come and bargain-hunt at the Ranch during this garage sale organized by the Masques et Loups association.

L’événement Vide-greniers au Ranch Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Normandie Pays d’Auge