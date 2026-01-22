Vide-greniers

Stade municipal Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Vide greniers organisé par l’US Aulnay Football

Restauration sur place.

.

Stade municipal Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 66 25 57

English :

Garage sale organized by US Aulnay Football

Catering on site.

L’événement Vide-greniers Aulnay a été mis à jour le 2026-01-22 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme