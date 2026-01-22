Vide-greniers Aulnay
Vide-greniers Aulnay dimanche 15 mars 2026.
Vide-greniers
Stade municipal Aulnay Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-15
Vide greniers organisé par l’US Aulnay Football
Restauration sur place.
Stade municipal Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 66 25 57
English :
Garage sale organized by US Aulnay Football
Catering on site.
