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Vide-greniers Autrey-le-Vay

Vide-greniers Autrey-le-Vay vendredi 1 mai 2026.

Ville : 70110 Autrey-le-Vay

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Autrey-le-Vay

Vide-greniers

Autrey-le-Vay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Vide-greniers de l’Association du Blanc’Cass à Autrey-le-Vay.
Restauration, buvette, animations diverses.
Entrée gratuite
Venez nombreux !!

Inscription avant le 26 avril.   .

Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 14 85 18  blanccass@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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