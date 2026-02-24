Vide-greniers Autrey-le-Vay
Vide-greniers Autrey-le-Vay vendredi 1 mai 2026.
Autrey-le-Vay
Vide-greniers
Autrey-le-Vay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide-greniers de l’Association du Blanc’Cass à Autrey-le-Vay.
Restauration, buvette, animations diverses.
Entrée gratuite
Venez nombreux !!
Inscription avant le 26 avril. .
Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 14 85 18 blanccass@orange.fr
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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