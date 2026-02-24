Autrey-le-Vay

Vide-greniers

Autrey-le-Vay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide-greniers de l’Association du Blanc’Cass à Autrey-le-Vay.

Restauration, buvette, animations diverses.

Entrée gratuite

Venez nombreux !!

Inscription avant le 26 avril. .

Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 14 85 18 blanccass@orange.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL