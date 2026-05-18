Vide greniers Auvilliers-en-Gâtinais
Vide greniers Auvilliers-en-Gâtinais dimanche 21 juin 2026.
Auvilliers-en-Gâtinais
Vide greniers
Auvilliers-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Vide-greniers
Vide greniers. Buvette et restauration sur place. .
Auvilliers-en-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 20 40 58
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L’événement Vide greniers Auvilliers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT GATINAIS SUD