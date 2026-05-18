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Vide greniers Auvilliers-en-Gâtinais

Vide greniers Auvilliers-en-Gâtinais

Vide greniers Auvilliers-en-Gâtinais dimanche 21 juin 2026.

Ville : 45270 Auvilliers-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Gratuit

Auvilliers-en-Gâtinais

Vide greniers

Auvilliers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Vide-greniers
Vide greniers. Buvette et restauration sur place.   .

Auvilliers-en-Gâtinais 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 20 40 58 

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English :

L’événement Vide greniers Auvilliers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT GATINAIS SUD