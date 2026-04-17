VIDE GRENIERS chemin de Caoulet Auzielle

Auzielle

VIDE GRENIERS

chemin de Caoulet Parc du Pigeonnier Auzielle Auzielle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers annuel de la MJC d’Auzielle

Le dimanche 07/06/2026, la MJC d’Auzielle organise son vide-greniers annuel au parc du pigeonnier de 10H00 à 18H00; ainsi que son vide-atelier patchwork à la salle 3A.

Vous pouvez réserver dès maintenant votre emplacement jusqu’au 31/05/2026.

C’est 10 euros pour les adhérents de la MJC.

12 euros pour les Auziellois.

14 euros pour les extérieurs.

Vous pouvez vous inscrire sur HELLO ASSO et/ou par courrier

[https://www.helloasso.com/associations/mjc-auzielle/evenements/vide-greniers-et-vide-ateliers-patchwork](https://www.helloasso.com/associations/mjc-auzielle/evenements/vide-greniers-et-vide-ateliers-patchwork)

Le jour J, pour vos achats, l’entrée sera gratuite.

Il y aura possibilité de se restaurer sur place.

Venez vous mettre au vert et découvrir nos trésors. .

chemin de Caoulet Parc du Pigeonnier Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie mjcauzielle@gmail.com

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English :

Auzielle MJC annual garage sale

L’événement VIDE GRENIERS Auzielle a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE