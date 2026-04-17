VIDE GRENIERS chemin de Caoulet Auzielle
VIDE GRENIERS chemin de Caoulet Auzielle dimanche 7 juin 2026.
Auzielle
VIDE GRENIERS
chemin de Caoulet Parc du Pigeonnier Auzielle Auzielle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-greniers annuel de la MJC d’Auzielle
Le dimanche 07/06/2026, la MJC d’Auzielle organise son vide-greniers annuel au parc du pigeonnier de 10H00 à 18H00; ainsi que son vide-atelier patchwork à la salle 3A.
Vous pouvez réserver dès maintenant votre emplacement jusqu’au 31/05/2026.
C’est 10 euros pour les adhérents de la MJC.
12 euros pour les Auziellois.
14 euros pour les extérieurs.
Vous pouvez vous inscrire sur HELLO ASSO et/ou par courrier
[https://www.helloasso.com/associations/mjc-auzielle/evenements/vide-greniers-et-vide-ateliers-patchwork](https://www.helloasso.com/associations/mjc-auzielle/evenements/vide-greniers-et-vide-ateliers-patchwork)
Le jour J, pour vos achats, l’entrée sera gratuite.
Il y aura possibilité de se restaurer sur place.
Venez vous mettre au vert et découvrir nos trésors. .
chemin de Caoulet Parc du Pigeonnier Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie mjcauzielle@gmail.com
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English :
Auzielle MJC annual garage sale
L’événement VIDE GRENIERS Auzielle a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE