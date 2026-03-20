Vide Greniers

Avanton Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vide-grenier ouvert à tous proposant objets d’occasion et diverses trouvailles. L’occasion de chiner, de faire de bonnes affaires et de découvrir des objets uniques dans une ambiance conviviale.

Buvette et restauration

RÉSERVATION EN LIGNE avant le 24 mai

Vide-grenier ouvert à tous proposant objets d’occasion et diverses trouvailles. L’occasion de chiner, de faire de bonnes affaires et de découvrir des objets uniques dans une ambiance conviviale.

Buvette et restauration

RÉSERVATION EN LIGNE avant le 24 mai .

Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 70 73 97

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English : Vide Greniers

Garage sale open to all, offering second-hand items and various finds. An opportunity to hunt for bargains and discover unique items in a convivial atmosphere.

Refreshments and catering

RESERVATION ON LINE before May 24

L’événement Vide Greniers Avanton a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Poitou