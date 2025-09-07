Vide-greniers avec Rail 52 Gare de Veuxhaulles-sur-Aube Veuxhaulles-sur-Aube

Vide-greniers avec Rail 52 Gare de Veuxhaulles-sur-Aube Veuxhaulles-sur-Aube dimanche 7 septembre 2025.

Vide-greniers avec Rail 52

Gare de Veuxhaulles-sur-Aube 31 Rue de Montfluard Veuxhaulles-sur-Aube Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Vide-greniers organisé par l’association Rail 52 « Vélorail des minerons ». De 7h à 18h, 4 mètres gratuits, 2€ le mètre supplémentaire. Inscription obligatoire. Ouvert aux producteurs locaux.

Parking visiteurs et exposants.

« Vélorail des minerons » en activité à découvrir dès 10 h ! .

Gare de Veuxhaulles-sur-Aube 31 Rue de Montfluard Veuxhaulles-sur-Aube 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 90 02 87 corinne1laurence@gmail.com

English : Vide-greniers avec Rail 52

German : Vide-greniers avec Rail 52

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-greniers avec Rail 52 Veuxhaulles-sur-Aube a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Pays Châtillonnais | 2*