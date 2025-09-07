Vide-greniers avec Rail 52 Gare de Veuxhaulles-sur-Aube Veuxhaulles-sur-Aube
Vide-greniers avec Rail 52
Gare de Veuxhaulles-sur-Aube 31 Rue de Montfluard Veuxhaulles-sur-Aube Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Vide-greniers organisé par l’association Rail 52 « Vélorail des minerons ». De 7h à 18h, 4 mètres gratuits, 2€ le mètre supplémentaire. Inscription obligatoire. Ouvert aux producteurs locaux.
Parking visiteurs et exposants.
« Vélorail des minerons » en activité à découvrir dès 10 h ! .
Gare de Veuxhaulles-sur-Aube 31 Rue de Montfluard Veuxhaulles-sur-Aube 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 90 02 87 corinne1laurence@gmail.com
