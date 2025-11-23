Vide greniers Aviron Landes Hangar Résano Soustons
Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons Landes
Début : 2025-11-23
Buvette et restauration sur place
Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 82 69 32 acsevent40@gmail.com
English : Vide greniers Aviron Landes
On-site refreshments and catering
German : Vide greniers Aviron Landes
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Rinfreschi e cibo in loco
Espanol : Vide greniers Aviron Landes
Refrescos y comida in situ
