Vide greniers Aviron Landes Hangar Résano Soustons

Vide greniers Aviron Landes

Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Buvette et restauration sur place

Buvette et restauration sur place .

Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 82 69 32 acsevent40@gmail.com

English : Vide greniers Aviron Landes

On-site refreshments and catering

German : Vide greniers Aviron Landes

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Rinfreschi e cibo in loco

Espanol : Vide greniers Aviron Landes

Refrescos y comida in situ

L’événement Vide greniers Aviron Landes Soustons a été mis à jour le 2025-10-29 par OTI LAS