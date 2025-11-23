Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide greniers Aviron Landes Hangar Résano Soustons dimanche 23 novembre 2025.

Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – –

Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Buvette et restauration sur place
Hangar Résano 18 rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 82 69 32  acsevent40@gmail.com

English : Vide greniers Aviron Landes

On-site refreshments and catering

German : Vide greniers Aviron Landes

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Rinfreschi e cibo in loco

Espanol : Vide greniers Aviron Landes

Refrescos y comida in situ

