Vide-greniers Azannes-et-Soumazannes
Vide-greniers Azannes-et-Soumazannes dimanche 7 juin 2026.
Vide-greniers
rue haute et rue de la fontaine Azannes-et-Soumazannes Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide-greniers dans les rues du village.
Restauration et buvette.
Exposition d’anciens véhicules (autos, motos, tracteurs).Tout public
.
rue haute et rue de la fontaine Azannes-et-Soumazannes 55150 Meuse Grand Est +33 6 77 33 28 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale in the village streets.
Catering and refreshments.
Exhibition of old vehicles (cars, motorcycles, tractors).
L’événement Vide-greniers Azannes-et-Soumazannes a été mis à jour le 2026-02-13 par OT DES PORTES DE VERDUN