Vide-greniers

rue haute et rue de la fontaine Azannes-et-Soumazannes Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers dans les rues du village.

Restauration et buvette.

Exposition d’anciens véhicules (autos, motos, tracteurs).Tout public

.

rue haute et rue de la fontaine Azannes-et-Soumazannes 55150 Meuse Grand Est +33 6 77 33 28 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale in the village streets.

Catering and refreshments.

Exhibition of old vehicles (cars, motorcycles, tractors).

L’événement Vide-greniers Azannes-et-Soumazannes a été mis à jour le 2026-02-13 par OT DES PORTES DE VERDUN