Baâlon

Vide-greniers

Rue Leboeuf Baâlon Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 08:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

L’association Baâlon Loisirs vous convie à leur annuel vide-greniers.

Vous souhaitez exposer ? Rien de plus simple, l’emplacement est gratuit ! Les réservations se font par téléphone auprès des organisateurs.

L’entrée gratuite pour les visiteurs.

Une buvette et et de la petite restauration sont proposées sur place.Tout public

0 .

Rue Leboeuf Baâlon 55700 Meuse Grand Est +33 6 58 06 87 76 sandrinesommellier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baâlon Loisirs association invites you to their annual garage sale.

Would you like to exhibit? It couldn’t be simpler your space is free! Reservations can be made by telephone with the organizers.

Admission is free for visitors.

Refreshments and snacks are available on site.

L’événement Vide-greniers Baâlon a été mis à jour le 2026-02-27 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE