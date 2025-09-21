Vide-greniers Baigts-de-Béarn
Vide-greniers Baigts-de-Béarn dimanche 21 septembre 2025.
Vide-greniers
Salle polyvalente Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’occasion de chiner toutes sortes d’objets. .
Salle polyvalente Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 14 19 88
English : Vide-greniers
German : Vide-greniers
Italiano :
Espanol : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Coeur de Béarn