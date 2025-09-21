Vide Greniers Bainville-aux-Miroirs

Vide Greniers Bainville-aux-Miroirs dimanche 21 septembre 2025.

Vide Greniers

Bainville-aux-Miroirs Meurthe-et-Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le 21 septembre, le Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organise le vide-greniers de 06h à 18h.

Au programme

– Exposition de l’association ALCO à la salle communale

– Balade à poney et en calèche 2€ (en fonction de la météo)

Possibilité de restauration sur place buvette crêpes

Tarifs emplacements

2,50€ le mètre linéaire pour les personnes extérieures au village

Gratuit pour les habitants de Bainville-aux-miroirs

Au delà de 5 mètres linéaires 2,50€

5€ le mètre linéaire pour les professionnels

Inscriptions jusqu’au 16 septembre auprès de Roselyne Hodot 06.33.77.95.59 ou fr-54290@mailo.comTout public

Bainville-aux-Miroirs 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 77 95 59 fr-54290@mailo.com

English :

On September 21, the Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organizes a garage sale from 06h to 18h.

On the program:

– ALCO association exhibition in the village hall

– Pony and carriage rides: 2? (weather permitting)

Catering available on site refreshment bar crêpes

Prices for pitches

2.50? per linear meter for visitors from outside the village

Free for Bainville-aux-miroirs residents

Over 5 linear meters: 2.50?

5? per linear meter for professionals

Registrations until September 16 with Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 or fr-54290@mailo.com

German :

Am 21. September organisiert das Foyer Rural von Bainville-aux-miroirs von 06:00 bis 18:00 Uhr den Flohmarkt « vide-greniers ».

Auf dem Programm stehen:

– Ausstellung des Vereins ALCO im Gemeindesaal

– Ponyreiten und Kutschenfahrt: 2? (wetterabhängig)

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort Imbiss Crêpes

Preise für Standplätze:

2,50 ? pro laufendem Meter für Personen außerhalb des Dorfes

Kostenlos für die Einwohner von Bainville-aux-miroirs

Bei mehr als 5 laufenden Metern: 2,50 ?

5? pro laufendem Meter für Gewerbetreibende

Anmeldungen bis zum 16. September bei Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 oder fr-54290@mailo.com

Italiano :

Il 21 settembre, il Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organizza una vendita di garage dalle 6.00 alle 18.00.

In programma:

– Esposizione dell’associazione ALCO nella sala del villaggio

– Passeggiate su pony e carrozze: 2? (tempo permettendo)

Ristorazione disponibile sul posto bar ristoro crêpes

Prezzi delle piazzole

2,50 al metro lineare per chi viene da fuori paese

Gratuite per i residenti di Bainville-aux-miroirs

Oltre i 5 metri lineari: 2,50?

5? al metro lineare per i professionisti

Iscrizioni fino al 16 settembre con Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 o fr-54290@mailo.com

Espanol :

El 21 de septiembre, el Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organiza una venta de garaje de 6.00 a 18.00 horas.

En el programa:

– Exposición de la asociación ALCO en la sala del pueblo

– Paseos en poni y carruaje: 2? (si el tiempo lo permite)

Restauración in situ bar de refrescos crepes

Precio de las parcelas

2,50 por metro lineal para las personas de fuera del pueblo

Gratuito para los habitantes de Bainville-aux-miroirs

Más de 5 metros lineales: 2,50?

5? por metro lineal para los profesionales

Inscripciones hasta el 16 de septiembre con Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 o fr-54290@mailo.com

L’événement Vide Greniers Bainville-aux-Miroirs a été mis à jour le 2025-08-29 par OT DU PAYS DU SAINTOIS