Vide Greniers Bainville-aux-Miroirs

Le 21 septembre, le Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organise le vide-greniers de 06h à 18h.
Au programme
– Exposition de l’association ALCO à la salle communale
– Balade à poney et en calèche 2€ (en fonction de la météo)
Possibilité de restauration sur place buvette crêpes
Tarifs emplacements
2,50€ le mètre linéaire pour les personnes extérieures au village
Gratuit pour les habitants de Bainville-aux-miroirs
Au delà de 5 mètres linéaires 2,50€
5€ le mètre linéaire pour les professionnels
Inscriptions jusqu’au 16 septembre auprès de Roselyne Hodot 06.33.77.95.59 ou fr-54290@mailo.comTout public
Bainville-aux-Miroirs 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 77 95 59 fr-54290@mailo.com
English :
On September 21, the Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organizes a garage sale from 06h to 18h.
On the program:
– ALCO association exhibition in the village hall
– Pony and carriage rides: 2? (weather permitting)
Catering available on site refreshment bar crêpes
Prices for pitches
2.50? per linear meter for visitors from outside the village
Free for Bainville-aux-miroirs residents
Over 5 linear meters: 2.50?
5? per linear meter for professionals
Registrations until September 16 with Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 or fr-54290@mailo.com
German :
Am 21. September organisiert das Foyer Rural von Bainville-aux-miroirs von 06:00 bis 18:00 Uhr den Flohmarkt « vide-greniers ».
Auf dem Programm stehen:
– Ausstellung des Vereins ALCO im Gemeindesaal
– Ponyreiten und Kutschenfahrt: 2? (wetterabhängig)
Verpflegungsmöglichkeit vor Ort Imbiss Crêpes
Preise für Standplätze:
2,50 ? pro laufendem Meter für Personen außerhalb des Dorfes
Kostenlos für die Einwohner von Bainville-aux-miroirs
Bei mehr als 5 laufenden Metern: 2,50 ?
5? pro laufendem Meter für Gewerbetreibende
Anmeldungen bis zum 16. September bei Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 oder fr-54290@mailo.com
Italiano :
Il 21 settembre, il Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organizza una vendita di garage dalle 6.00 alle 18.00.
In programma:
– Esposizione dell’associazione ALCO nella sala del villaggio
– Passeggiate su pony e carrozze: 2? (tempo permettendo)
Ristorazione disponibile sul posto bar ristoro crêpes
Prezzi delle piazzole
2,50 al metro lineare per chi viene da fuori paese
Gratuite per i residenti di Bainville-aux-miroirs
Oltre i 5 metri lineari: 2,50?
5? al metro lineare per i professionisti
Iscrizioni fino al 16 settembre con Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 o fr-54290@mailo.com
Espanol :
El 21 de septiembre, el Foyer Rural de Bainville-aux-miroirs organiza una venta de garaje de 6.00 a 18.00 horas.
En el programa:
– Exposición de la asociación ALCO en la sala del pueblo
– Paseos en poni y carruaje: 2? (si el tiempo lo permite)
Restauración in situ bar de refrescos crepes
Precio de las parcelas
2,50 por metro lineal para las personas de fuera del pueblo
Gratuito para los habitantes de Bainville-aux-miroirs
Más de 5 metros lineales: 2,50?
5? por metro lineal para los profesionales
Inscripciones hasta el 16 de septiembre con Roselyne Hodot: 06.33.77.95.59 o fr-54290@mailo.com
L’événement Vide Greniers Bainville-aux-Miroirs a été mis à jour le 2025-08-29 par OT DU PAYS DU SAINTOIS