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Vide greniers Tennis Couvert Bassussarry

dimanche 20 septembre 2026 · Tennis Couvert · Bassussarry

Vide greniers Tennis Couvert Bassussarry

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Tennis Couvert
Adresse
Allée de Bielle Nave
Ville
64200 Bassussarry
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Bassussarry

Vide greniers

Tennis Couvert Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Fronton et tennis couvert près de 100 emplacements disponible en intérieur ou en extérieur.   .

Tennis Couvert Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ape.bassussarry@gmail.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Bassussarry a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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