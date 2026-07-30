Vide greniers Tennis Couvert Bassussarry

Informations pratiques

Bassussarry

Vide greniers

Tennis Couvert Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Fronton et tennis couvert près de 100 emplacements disponible en intérieur ou en extérieur. .

Tennis Couvert Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.bassussarry@gmail.com

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Bassussarry a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque