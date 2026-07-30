Vide greniers Tennis Couvert Bassussarry
dimanche 20 septembre 2026 · Tennis Couvert · Bassussarry
Informations pratiques
Bassussarry
Vide greniers
Tennis Couvert Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Fronton et tennis couvert près de 100 emplacements disponible en intérieur ou en extérieur. .
Tennis Couvert Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.bassussarry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Bassussarry a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Bassussarry (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché gourmand estival Place du bourg Bassussarry 7 août 2026
- Fêtes du village Eglise Saint Barthélémy Bassussarry 20 août 2026
- Fêtes du village Bassussarry 21 août 2026
- Fêtes du village Bassussarry 22 août 2026
- Fêtes du village Bassussarry 23 août 2026