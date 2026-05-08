Vide-greniers Bébing
Vide-greniers Bébing dimanche 28 juin 2026.
Bébing
Vide-greniers
Place de la Mairie et rue de la Fontaine Bébing Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’association Bébing Loisirs et Culture vous invite à son tout premier vide-greniers. Venez chiner tout au long de la journée ! Restauration sur place (barbecue à midi, glaces italiennes, churros, barbe à papa et confiseries toute la journée, pizzas et flammes le soir). Parking accessible par la route de Xouaxange.Tout public
0 .
Place de la Mairie et rue de la Fontaine Bébing 57830 Moselle Grand Est +33 6 29 54 76 82 asso.contact.blc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bébing Loisirs et Culture association invites you to its first ever garage sale. Come and browse all day long! On-site catering (barbecue at midday, Italian ice cream, churros, cotton candy and sweets all day, pizzas and flambé in the evening). Parking accessible from the Xouaxange road.
L’événement Vide-greniers Bébing a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG