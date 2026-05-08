Bébing

Vide-greniers

Place de la Mairie et rue de la Fontaine Bébing Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’association Bébing Loisirs et Culture vous invite à son tout premier vide-greniers. Venez chiner tout au long de la journée ! Restauration sur place (barbecue à midi, glaces italiennes, churros, barbe à papa et confiseries toute la journée, pizzas et flammes le soir). Parking accessible par la route de Xouaxange.Tout public

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Place de la Mairie et rue de la Fontaine Bébing 57830 Moselle Grand Est +33 6 29 54 76 82 asso.contact.blc@gmail.com

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English :

The Bébing Loisirs et Culture association invites you to its first ever garage sale. Come and browse all day long! On-site catering (barbecue at midday, Italian ice cream, churros, cotton candy and sweets all day, pizzas and flambé in the evening). Parking accessible from the Xouaxange road.

L’événement Vide-greniers Bébing a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG