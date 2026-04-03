Vide-greniers Bernon
Vide-greniers Bernon dimanche 24 mai 2026.
Bernon
Vide-greniers
Bernon Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 mai BERNON Vide-greniers. De 7h à 18h.
Organisé par le comité des fêtes.
Inscriptions et renseignements +33 (0)7 80 04 59 02
Tarif 6 mètres linéaires gratuit ; 2 € le mètre linéaire supplémentaire .
Bernon 10130 Aube Grand Est +33 7 80 04 59 02 danielgbl.10130@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers Bernon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance