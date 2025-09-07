Vide greniers Fronton du Parc Mazon Biarritz
Vide greniers Fronton du Parc Mazon Biarritz dimanche 7 septembre 2025.
Vide greniers
Fronton du Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Organisé par les Amis du Parc Mazon, le traditionnel vide-greniers aura lieu le dimanche 7 septembre .
110 exposants vous attendent, venez nombreux faire de bonnes affaires !
Buvette et restauration sur place. .
Fronton du Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesamis.parcmazon@gmail.com
English : Vide greniers
German : Vide greniers
Italiano :
Espanol : Vide greniers
L’événement Vide greniers Biarritz a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Biarritz