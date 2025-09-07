Vide greniers Fronton du Parc Mazon Biarritz

Vide greniers Fronton du Parc Mazon Biarritz dimanche 7 septembre 2025.

Vide greniers

Fronton du Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Organisé par les Amis du Parc Mazon, le traditionnel vide-greniers aura lieu le dimanche 7 septembre .

110 exposants vous attendent, venez nombreux faire de bonnes affaires !

Buvette et restauration sur place. .

Fronton du Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesamis.parcmazon@gmail.com

