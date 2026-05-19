Vide-greniers Blaincourt-sur-Aube
Vide-greniers Blaincourt-sur-Aube dimanche 2 août 2026.
Blaincourt-sur-Aube
Vide-greniers
Blaincourt-sur-Aube Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez chiner sur les étals du vide-greniers de Blaincourt-sur-Aube, organisé par le comité des fêtes ! Vous aurez le choix parmi une centaine d’exposants. Autant dire que vous ferez forcément de belles trouvailles !
Profitez également de la buvette et de la restauration proposées sur place pour vos encas.
Pour les exposants, pensez à vous inscrire en amont.
#videgreniers2026 .
Blaincourt-sur-Aube 10500 Aube Grand Est +33 6 76 58 03 16 cdf.blaincourt@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Blaincourt-sur-Aube a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne