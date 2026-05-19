Blaincourt-sur-Aube

Vide-greniers

Blaincourt-sur-Aube Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner sur les étals du vide-greniers de Blaincourt-sur-Aube, organisé par le comité des fêtes ! Vous aurez le choix parmi une centaine d’exposants. Autant dire que vous ferez forcément de belles trouvailles !

Profitez également de la buvette et de la restauration proposées sur place pour vos encas.

Pour les exposants, pensez à vous inscrire en amont.

#videgreniers2026 .

Blaincourt-sur-Aube 10500 Aube Grand Est +33 6 76 58 03 16 cdf.blaincourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Blaincourt-sur-Aube a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne