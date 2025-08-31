Vide-Greniers Blainville-sur-Orne

Vide-Greniers Blainville-sur-Orne dimanche 31 août 2025.

Vide-Greniers

Rue Louise Michel Blainville-sur-Orne Calvados

Début : 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-31

Venez profiter ce week-end du vide-greniers organisé par l’association Les Loisirs Nautiques.

Une restauration sera proposée sur place.

Attention la circulation et le stationnement seront réglementés.

Rue Louise Michel Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie +33 6 75 29 70 39

English : Vide-Greniers

Come and enjoy this weekend?s garage sale organized by the association Les Loisirs Nautiques.

Catering will be available on site.

Please note: traffic and parking will be regulated.

German : Vide-Greniers

Genießen Sie dieses Wochenende den Flohmarkt, der vom Verein Les Loisirs Nautiques organisiert wird.

Vor Ort werden Speisen und Getränke angeboten.

Bitte beachten Sie, dass der Verkehr und das Parken eingeschränkt sind.

Italiano :

Questo fine settimana, venite a godervi il mercatino organizzato dall’associazione Les Loisirs Nautiques.

Il catering sarà disponibile in loco.

Attenzione: il traffico e il parcheggio saranno limitati.

Espanol :

Este fin de semana, venga a disfrutar de la venta de garaje organizada por la asociación Les Loisirs Nautiques.

Habrá servicio de catering in situ.

Atención: el tráfico y el aparcamiento estarán restringidos.

L’événement Vide-Greniers Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer