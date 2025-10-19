Vide-greniers Blanquefort-sur-Briolance dimanche 19 octobre 2025.

Vide-greniers

Salle polyvalente Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Génération mouvement Club Les Bouratels organise un vide-greniers.

Salle polyvalente Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 45 05 44

English : Vide-greniers

Generation Movement Club Les Bouratels is organizing a garage sale.

German : Vide-greniers

Génération mouvement Club Les Bouratels organisiert einen Flohmarkt.

Italiano :

Il Génération mouvement Club Les Bouratels organizza una vendita di garage.

Espanol :

Génération mouvement Club Les Bouratels organiza una venta de garaje.

L'événement Vide-greniers Blanquefort-sur-Briolance a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Fumel Vallée du Lot