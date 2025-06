Vide-greniers Blonville-sur-Mer 19 juillet 2025 07:00

Calvados

Vide-greniers Rue Marcelle Haricot et rue Henry Millet Blonville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-19 07:00:00

fin : 2025-07-19 19:00:00

2025-07-19

Des particuliers exposent des objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de leur offrir une seconde vie. Organisé par la Ville de Blonville-sur-Mer, ce vide-greniers réunit 200 exposants.

Rue Marcelle Haricot et rue Henry Millet

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 6 07 42 14 33 videgreniersblonville@gmail.com

English : Vide-greniers

Individuals exhibit objects they no longer use, in order to give them a second life. 180 exhibitors.

All day long in Marcelle Haricot street and Henry Millet street. Organized by the town hall of Blonville-sur-Mer.

EXHIBITORS REGISTRATION

June 16 for the Blonvillais at the ground floor of the town hall from 9am to 1pm, and after this date by phone only from Monday to Friday.

June 23 for non-Blonville residents at the ground floor of the town hall from 9 am to 1 pm, and after this date by phone only from Monday to Friday.

German : Vide-greniers

Privatpersonen stellen Gegenstände aus, die sie nicht mehr benötigen, um ihnen ein zweites Leben zu schenken. Dieser von der Stadt Blonville-sur-Mer organisierte Flohmarkt vereint 200 Aussteller.

Italiano :

I privati mettono in mostra gli oggetti che non usano più, per dar loro una seconda vita. Organizzato dalla città di Blonville-sur-Mer, questo mercatino dell’usato riunisce 200 espositori.

Espanol :

Los particulares exponen objetos que ya no utilizan para darles una segunda vida. Organizada por la ciudad de Blonville-sur-Mer, esta venta de garaje reúne a 200 expositores.

