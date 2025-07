Vide-greniers Salle des fêtes, jardin d’Hilaria Bourgougnague

Vide-greniers Salle des fêtes, jardin d’Hilaria Bourgougnague dimanche 17 août 2025.

Vide-greniers

Salle des fêtes, jardin d’Hilaria Place de la mairie Bourgougnague Lot-et-Garonne

Venez nombreux chiner et donner une seconde vie aux objets présents lors du vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’élèves de l’école de Saint-Pardoux. Buvette et restauration rapide sur place.

Salle des fêtes, jardin d’Hilaria Place de la mairie Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 28 32 84 ja47.lauzun@gmail.com

English : Vide-greniers

Come one, come all to the garage sale organized by the Association des Parents d’élèves de l’école de Saint-Pardoux. Refreshments and fast food on site.

German : Vide-greniers

Kommen Sie zahlreich zum Stöbern und geben Sie den vorhandenen Gegenständen ein zweites Leben bei dem von der Elternvereinigung der Schule Saint-Pardoux organisierten Flohmarkt. Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Italiano :

Venite tutti alla vendita di garage organizzata dall’Associazione dei genitori della scuola Saint-Pardoux. Rinfresco e fast food sul posto.

Espanol : Vide-greniers

Venid todos a la venta de garaje organizada por la Asociación de Padres de Alumnos de Saint-Pardoux. Refrescos y comida rápida in situ.

