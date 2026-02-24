VIDE GRENIERS

Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Journée

Date :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Vide greniers organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école publique Claude Erignac du Monastier

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 86 56 20 35 ape-monastier@hotmail.com

English :

Garage sale organized by the Parents’ Association of the Claude Erignac public school in Le Monastier

L’événement VIDE GRENIERS Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-02-24 par 48-OT Gévaudan Destination