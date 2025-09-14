Vide-greniers: Braderie de l’île à Cabessut (Cahors) Cahors

Vide-greniers: Braderie de l’île à Cabessut (Cahors) Cahors dimanche 14 septembre 2025.

Vide-greniers: Braderie de l’île à Cabessut (Cahors)

40 cours Labrousse Cahors Lot

Début : 2025-09-14 08:30:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

La braderie de l’île revient le 14 septembre !

C’est le retour du vide-greniers autour de l’ancienne petite gare de Cabessut,(40, cours Labrousse à Cahors), le long de la voie verte, organisé par l’association du quartier de Cabessut Cab’asso.

Pour chiner, vendre faire une pause bonnes affaires à pied ou à vélo et passer un bon moment.

Buvette et petite restauration sur place.

40 cours Labrousse Cahors 46000 Lot Occitanie cabasso46000@gmail.com

English :

The braderie de l’île returns on September 14!

It’s the return of the garage sale around the old Cabessut train station (40, cours Labrousse, Cahors), along the green lane, organized by the Cabessut neighborhood association Cab?asso.

For bargain-hunting, bargain-selling on foot or by bike, and a great time.

Refreshments and snacks on site.

German :

Die Braderie de l’île kehrt am 14. September zurück!

Es ist wieder soweit: Der Flohmarkt rund um den ehemaligen kleinen Bahnhof Cabessut,(40, cours Labrousse in Cahors), entlang des grünen Weges, organisiert vom Verein des Cabessut-Viertels Cab?asso, findet wieder statt.

Hier können Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Schnäppchen stöbern, verkaufen und eine gute Zeit verbringen.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

La braderie de l’île torna il 14 settembre!

È il ritorno della vendita di garage intorno alla vecchia stazione ferroviaria di Cabessut (40, cours Labrousse, Cahors), lungo la corsia verde, organizzata dall’associazione di quartiere Cab?asso.

Un luogo ideale per trovare occasioni e bottini a piedi o in bicicletta, e per divertirsi.

Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

¡La braderie de l’île vuelve el 14 de septiembre!

Vuelve la venta de garaje en los alrededores de la antigua estación de ferrocarril de Cabessut (40, cours Labrousse, Cahors), a lo largo de la vía verde, organizada por la asociación de vecinos de Cabessut Cab?asso.

Un lugar ideal para encontrar gangas y chollos a pie o en bicicleta, y pasarlo en grande.

Refrescos y tentempiés in situ.

