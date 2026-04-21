Vide-Greniers Brazey-en-Morvan place de l’église Brazey-en-Morvan

Brazey-en-Morvan

Vide-Greniers Brazey-en-Morvan

place de l’église Église Saint Germain Brazey-en-Morvan Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Envie de chiner, de faire de bonnes affaires et de passer un agréable moment ? Venez au vide-greniers organisé par l’association Alegria, dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur !

– Objets insolites, vêtements, déco, livres et trésors cachés vous attendent

– Accueil chaleureux et échanges sympathiques garantis

– Petite restauration et buvette pour se détendre

Que vous soyez amateur de bonnes trouvailles ou simplement curieux, venez partager ce moment agréable avec nous !

On vous attend nombreux pour une journée sous le signe de la convivialité et de la bonne ambiance !

À très vite ! .

place de l’église Église Saint Germain Brazey-en-Morvan 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 65 88 30

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English : Vide-Greniers Brazey-en-Morvan

L’événement Vide-Greniers Brazey-en-Morvan Brazey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)