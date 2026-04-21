Vide-Greniers Brazey-en-Morvan place de l’église Brazey-en-Morvan
Vide-Greniers Brazey-en-Morvan place de l’église Brazey-en-Morvan jeudi 14 mai 2026.
Brazey-en-Morvan
Vide-Greniers Brazey-en-Morvan
place de l’église Église Saint Germain Brazey-en-Morvan Côte-d’Or
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
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On vous attend nombreux pour une journée sous le signe de la convivialité et de la bonne ambiance !
À très vite ! .
place de l’église Église Saint Germain Brazey-en-Morvan 21430 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 65 88 30
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English : Vide-Greniers Brazey-en-Morvan
L’événement Vide-Greniers Brazey-en-Morvan Brazey-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)