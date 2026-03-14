Vide-greniers Hippodrome Bréhal

Vide-greniers

Hippodrome Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Réservation obligatoire 07.81.47.34.10 ou 06.63.44.73.30

Toilettes. Accès handicapé. Exposants alimentaire refusés.

2,50 euros/m pour les exposants .

Hippodrome Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 63 44 73 30 jean.perier.catherine.50@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Bréhal a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Granville Terre et Mer