Vide-greniers Hippodrome Bréhal
Vide-greniers Hippodrome Bréhal mardi 14 juillet 2026.
Vide-greniers
Hippodrome Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Réservation obligatoire 07.81.47.34.10 ou 06.63.44.73.30
Toilettes. Accès handicapé. Exposants alimentaire refusés.
2,50 euros/m pour les exposants .
Hippodrome Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 63 44 73 30 jean.perier.catherine.50@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Bréhal a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Granville Terre et Mer