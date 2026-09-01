Informations pratiques

Bretx

VIDE-GRENIERS

Bretx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La commune de Bretx organise son 26ème vide-greniers !

Tous les chineurs sont invités à dénicher la perle rare !

Vous retrouverez sur-place une buvette avec une solution de restauration, ainsi que des animations tout au long de la journée, dont une tombola. .

Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr

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English :

The town of Bretx is hosting its 26th yard sale!

All bargain hunters are invited to come and find that hidden gem!

L’événement VIDE-GRENIERS Bretx a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE