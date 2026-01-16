Vide-greniers Brocante Auxerrexpo Auxerre
Vide-greniers Brocante Auxerrexpo Auxerre dimanche 8 mars 2026.
Vide-greniers Brocante
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Rien ne se perd, tout se transforme !
Offrez une seconde vie à vos objets. L’équipe d’Auxerrexpo organise un vide-greniers de plus de 1000m² avec de nombreux exposants.
Livres, jouets, vêtements, meubles , bibelots, antiquités…. Si vous souhaitez faire de bonnes affaires c’est le moment. .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Vide-greniers Brocante
L’événement Vide-greniers Brocante Auxerre a été mis à jour le 2026-01-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)