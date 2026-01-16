Vide-greniers Brocante Auxerrexpo Auxerre

Vide-greniers Brocante

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Rien ne se perd, tout se transforme !

Offrez une seconde vie à vos objets. L’équipe d’Auxerrexpo organise un vide-greniers de plus de 1000m² avec de nombreux exposants.

Livres, jouets, vêtements, meubles , bibelots, antiquités…. Si vous souhaitez faire de bonnes affaires c’est le moment. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

