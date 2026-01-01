Vide-greniers & brocante Parking de la salle des fêtes Biras
Vide-greniers & brocante Parking de la salle des fêtes Biras dimanche 22 février 2026.
Vide-greniers & brocante
Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Tous à la brocante le dernier dimanche de chaque mois.
Tous à la brocante le dernier dimanche de chaque mois. Emplacement sur réservation 2€ le mètre. Buvette et restauration sur place. .
Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 33 77 97
English : Vide-greniers & brocante
All at the flea market on the last Sunday of every month.
