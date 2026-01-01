Vide-greniers & brocante Parking de la salle des fêtes Biras

Vide-greniers & brocante

Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras Dordogne

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite.

Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 33 77 97

English : Vide-greniers & brocante

Flea market and garage sale. Free admission.

