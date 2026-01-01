Vide-greniers & brocante Parking de la salle des fêtes Biras
Vide-greniers & brocante Parking de la salle des fêtes Biras dimanche 26 avril 2026.
Vide-greniers & brocante
Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite.
Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite. .
Parking de la salle des fêtes Le Varachou Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 33 77 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers & brocante
Flea market and garage sale. Free admission.
L’événement Vide-greniers & brocante Biras a été mis à jour le 2025-12-28 par Val de Dronne