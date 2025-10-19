Vide-greniers brocante des Amis des Antilles Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines
Vide-greniers brocante des Amis des Antilles Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines dimanche 19 octobre 2025.
Vide-greniers brocante des Amis des Antilles
Quai Général de Gaulle Place de la Capitainerie Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Organisé par Les Amis des Antilles.
Tarif 1.50 le ml.
Restauration sur place.
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe] .
Quai Général de Gaulle Place de la Capitainerie Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 37 37 44
English : Vide-greniers brocante des Amis des Antilles
German : Vide-greniers brocante des Amis des Antilles
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers brocante des Amis des Antilles Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)