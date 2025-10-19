Vide-greniers brocante des Amis des Antilles Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines

Vide-greniers brocante des Amis des Antilles Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines dimanche 19 octobre 2025.

Vide-greniers brocante des Amis des Antilles

Quai Général de Gaulle Place de la Capitainerie Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Organisé par Les Amis des Antilles.

Tarif 1.50 le ml.

Restauration sur place.

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et limitrophe] .

Quai Général de Gaulle Place de la Capitainerie Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 37 37 44

English : Vide-greniers brocante des Amis des Antilles

German : Vide-greniers brocante des Amis des Antilles

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-greniers brocante des Amis des Antilles Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)