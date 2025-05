Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By – Bégadan, 8 juin 2025 07:00, Bégadan.

Gironde

Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By PORT DE BY Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 07:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

Date(s) :

2025-06-08

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le comité des fêtes du Port de By organise sa brocante vide-greniers toute la journée (sur réservation pour les exposants).

Buvette et restauration sur place.

A partir de 19h, un marché gourmand avec food-truck et animation musicale clôturera cette journée. Chaise et table à disposition. .

PORT DE BY

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32

English : Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By

German : Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By

Italiano :

Espanol : Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By

L’événement Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By Bégadan a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Médoc-Vignoble