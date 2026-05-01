Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By Bégadan
Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By Bégadan dimanche 24 mai 2026.
Bégadan
Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By
PORT DE BY Bégadan Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le comité des fêtes du Port de By organise sa brocante vide-greniers toute la journée (sur réservation pour les exposants).
Buvette et restauration sur place.
A partir de 19h, un marché gourmand et des animations seront proposées (sous réserve de conditions météorologiques favorables). .
PORT DE BY Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32 soniaetvincent33@orange.fr
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English : Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By
L’événement Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By Bégadan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Médoc-Vignoble