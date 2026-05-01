Bégadan

Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By

PORT DE BY Bégadan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le comité des fêtes du Port de By organise sa brocante vide-greniers toute la journée (sur réservation pour les exposants).

Buvette et restauration sur place.

A partir de 19h, un marché gourmand et des animations seront proposées (sous réserve de conditions météorologiques favorables). .

PORT DE BY Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32 soniaetvincent33@orange.fr

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English : Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By

L’événement Vide-greniers, brocante et marché de la Pentecôte du Port de By Bégadan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Médoc-Vignoble