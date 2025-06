Vide-greniers Place du marché Cabourg 28 juin 2025 09:00

C’est l’occasion de chiner et de repartir avec votre perle rare lors de ce vide-greniers organisé par l’association Cabourg-Dives Pétanque !

Infos exposants 4€ le mètre, sans réservation, placement sur place dès 6h.

Place du marché Avenue Bertaux-Levillain

Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 81 10 08 82 cabourgdivespetanque@gmail.com

English : Vide-greniers

The Cabourg-Dives Pétanque association is organizing a garage sale, where you can bargain for your very own rare pearl!

Exhibitor info: 4? per metre, no reservation required, on-site from 6 a.m.

German : Vide-greniers

Bei diesem vom Verein Cabourg-Dives Pétanque organisierten Flohmarkt haben Sie die Gelegenheit, auf die Suche zu gehen und Ihren Schatz mit nach Hause zu nehmen!

Infos für Aussteller: 4? pro Meter, keine Reservierung, Platzierung vor Ort ab 6 Uhr.

Italiano :

È l’occasione per contrattare un gioiello raro in questo mercatino organizzato dall’associazione Cabourg-Dives Pétanque!

Info per gli espositori: 4? al metro, senza prenotazione, sul posto dalle 6 del mattino.

Espanol :

Esta es su oportunidad de regatear por una joya rara en esta venta de garaje organizada por la asociación de petanca Cabourg-Dives

Información para el expositor: 4? por metro, sin reserva, in situ a partir de las 6h.

