Cachen

Vide-Greniers

Cachen Landes

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le village de Cachen s’anime ! Le restaurant Lou Castagné et le Comité des Fêtes s’associent pour organiser leur grand vide-grenier annuel. Que vous soyez collectionneur passionné ou simple curieux, venez flâner entre les étals à la recherche de la perle rare.

Le village de Cachen s’anime ! Le restaurant Lou Castagné et le Comité des Fêtes s’associent pour organiser leur grand vide-grenier annuel. Que vous soyez collectionneur passionné ou simple curieux, venez flâner entre les étals à la recherche de la perle rare, de jouets oubliés ou d’objets de décoration vintage.

Profitez également d’un service de restauration et d’une buvette pour une pause gourmande et conviviale tout au long de la journée. .

Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 52 68

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English : Vide-Greniers

The village of Cachen comes alive! Restaurant Lou Castagné and the Comité des Fêtes join forces to organize their annual garage sale. Whether you’re an avid collector or just curious, come and stroll between the stalls in search of that rare gem.

L’événement Vide-Greniers Cachen a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Landes d’Armagnac