Vide-greniers à côté de la mairie Cahan

dimanche 23 août 2026 · à côté de la mairie · Cahan

Informations pratiques

Cahan

Vide-greniers

à côté de la mairie Le bourg Cahan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez nombreux chiner à la 19e édition du vide-greniers de Cahan !

Les exposants seront accueillis dès 6h30, placés dans le ordre d’arrivée et pourront conserver le véhicule sur leur stand.

Réservation obligatoire (1€ le mètre et 4 mètres minimum).

Parking visiteurs

Stationnement interdit sur les accotements de la route communale 1 toute la journée.

Buvette et restauration (carte bancaire acceptée) .

à côté de la mairie Le bourg Cahan 61430 Orne Normandie +33 6 17 19 95 77

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Cahan a été mis à jour le 2026-07-20 par Flers agglo