Vide-greniers à côté de la mairie Cahan
dimanche 23 août 2026 · à côté de la mairie · Cahan
Informations pratiques
Cahan
Vide-greniers
à côté de la mairie Le bourg Cahan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Venez nombreux chiner à la 19e édition du vide-greniers de Cahan !
Les exposants seront accueillis dès 6h30, placés dans le ordre d’arrivée et pourront conserver le véhicule sur leur stand.
Réservation obligatoire (1€ le mètre et 4 mètres minimum).
Parking visiteurs
Stationnement interdit sur les accotements de la route communale 1 toute la journée.
Buvette et restauration (carte bancaire acceptée) .
à côté de la mairie Le bourg Cahan 61430 Orne Normandie +33 6 17 19 95 77
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Cahan a été mis à jour le 2026-07-20 par Flers agglo