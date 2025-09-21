Vide-greniers CAMALES Camalès

Vide-greniers CAMALES Camalès dimanche 21 septembre 2025.

Vide-greniers

CAMALES 4 Route de Bazillac Camalès Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Plongez dans une ambiance conviviale et authentique avec le vide-grenier organisé par l’association Les Amis du Moulin dans le cadre enchanteur du Moulin de Camalès, à l’ombre de ses majestueux platanes. Une journée idéale pour flâner entre les stands, dénicher des objets pleins d’histoire et donner une seconde vie à des trésors oubliés dans une atmosphère chaleureuse et animée.

Sur place Petite restauration et buvette pour prolonger un moment convivial autour du patrimoine

Ce vide-grenier, animé par l’association qui œuvre à faire vivre le patrimoine local du Moulin de Camalès, est bien plus qu’un marché c’est une invitation à un voyage dans le temps, une expérience à partager entre chineurs, passionnés d’histoire locale et familles en quête d’une sortie conviviale.

.

CAMALES 4 Route de Bazillac Camalès 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 81 75 lesamisdumoulindecamales@gmail.com

English :

Immerse yourself in a friendly, authentic atmosphere at the garage sale organized by the association Les Amis du Moulin in the enchanting setting of the Moulin de Camalès, in the shade of its majestic plane trees. An ideal day to stroll between the stalls, unearth objects full of history and give a second life to forgotten treasures in a warm and lively atmosphere.

On-site: Snacks and refreshments to extend your heritage experience

This garage sale, run by the Moulin de Camalès association, is much more than a market: it’s an invitation to travel back in time, an experience to be shared by bargain hunters, local history buffs and families looking for a convivial outing.

German :

Tauchen Sie ein in eine gesellige und authentische Atmosphäre beim Flohmarkt, der von der Vereinigung Les Amis du Moulin in der zauberhaften Umgebung der Moulin de Camalès im Schatten ihrer majestätischen Platanen organisiert wird. Ein idealer Tag, um zwischen den Ständen zu stöbern, geschichtsträchtige Gegenstände zu finden und vergessenen Schätzen ein zweites Leben in einer warmen und lebendigen Atmosphäre zu geben.

Vor Ort: Kleine Snacks und Getränke, um einen geselligen Moment rund um das Kulturerbe zu verlängern

Dieser Flohmarkt, der von dem Verein organisiert wird, der sich für das lokale Kulturerbe der Moulin de Camalès einsetzt, ist viel mehr als ein Markt: Er ist eine Einladung zu einer Reise in die Vergangenheit, ein Erlebnis für Schnäppchenjäger, Liebhaber der lokalen Geschichte und Familien, die einen geselligen Ausflug machen möchten.

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera amichevole e autentica al mercatino organizzato dall’associazione Les Amis du Moulin nell’incantevole cornice del Moulin de Camalès, all’ombra dei suoi maestosi platani. È la giornata ideale per curiosare tra le bancarelle, scovare oggetti ricchi di storia e dare una seconda vita a tesori dimenticati in un’atmosfera calda e vivace.

Sul posto: spuntini e rinfreschi per godere al meglio del nostro patrimonio

Questo mercatino, gestito dall’associazione Moulin de Camalès, è molto più di un semplice mercato: è un invito a viaggiare nel tempo, un’esperienza da condividere con i cacciatori di occasioni, gli appassionati di storia locale e le famiglie in cerca di una gita conviviale.

Espanol :

Sumérjase en un ambiente acogedor y auténtico en la venta de garaje organizada por la asociación Les Amis du Moulin en el encantador marco del Moulin de Camalès, a la sombra de sus majestuosos plátanos. Es el día perfecto para recorrer los puestos, desenterrar objetos llenos de historia y dar una segunda vida a tesoros olvidados en un ambiente cálido y animado.

En el lugar: tentempiés y refrescos para prolongar el disfrute de nuestro patrimonio

Este mercadillo, organizado por la asociación Moulin de Camalès, es mucho más que un simple mercado: es una invitación a viajar en el tiempo, una experiencia para compartir entre los buscadores de gangas, los aficionados a la historia local y las familias que buscan un momento de convivencia.

L’événement Vide-greniers Camalès a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65