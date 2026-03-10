Vide-greniers caritatif du Club Agora Square Washington Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 07:00 – 18:30

Gratuit : non Tarif exposants : 16 € pour un emplacement de 15m2 (5×3 m) Tout public

Notre vide-greniers annuel est devenu un rendez-vous incontournable et convivial. Pour sa 6e édition, exposants et visiteurs se retrouvent le temps d’une journée placée sous le signe du partage et de la solidarité. Objets anciens, trouvailles insolites et bonnes affaires s’y mêlent dans une ambiance chaleureuse, avec restauration sur place. Les bénéfices de cette journée sont intégralement reversés aux associations que nous soutenons.

Square Washington Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 09 https://nature.metropole.nantes.fr 0615439491 https://www.club-agora-nantes.fr



