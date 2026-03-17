Vide-greniers Chalette-sur-Voire
Vide-greniers Chalette-sur-Voire dimanche 3 mai 2026.
Vide-greniers
Rue Suzanne Dahlem Chalette-sur-Voire Aube
Tarif : – – Eur
2
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Venez chiner sur le vide-grenier de Chalette-sur-Voire ! Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée unique. Vous retrouverez jusqu’à 120 exposants, mêlant particuliers et professionnels.
Vous souhaitez exposer ? Il est nécessaire de vous inscrire au préalable auprès des organisateurs.
Restauration et buvette sur place toute la journée.
#videgreniers2026 2 .
Rue Suzanne Dahlem Chalette-sur-Voire 10500 Aube Grand Est +33 6 24 00 75 90 cdf.chalette.sur.voire@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Chalette-sur-Voire a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne