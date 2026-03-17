Vide-greniers

Rue Suzanne Dahlem Chalette-sur-Voire Aube

Tarif : – – Eur

2

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez chiner sur le vide-grenier de Chalette-sur-Voire ! Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée unique. Vous retrouverez jusqu’à 120 exposants, mêlant particuliers et professionnels.

Vous souhaitez exposer ? Il est nécessaire de vous inscrire au préalable auprès des organisateurs.

Restauration et buvette sur place toute la journée.

#videgreniers2026 2 .

Rue Suzanne Dahlem Chalette-sur-Voire 10500 Aube Grand Est +33 6 24 00 75 90 cdf.chalette.sur.voire@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Chalette-sur-Voire a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne