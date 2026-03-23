Vide-Greniers Sur la Patrouille face au Parc de la Fabuloserie Charny Orée de Puisaye

Vide-Greniers

Sur la Patrouille face au Parc de la Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers. Pour les exposants venez sans réserver en vous présentant de 6 h à 8 h. .

Sur la Patrouille face au Parc de la Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 05 25 76 comitedesfetesarcenciel@gmail.com

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-03-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)