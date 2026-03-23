Vide-Greniers Sur la Patrouille face au Parc de la Fabuloserie Charny Orée de Puisaye
Vide-Greniers Sur la Patrouille face au Parc de la Fabuloserie Charny Orée de Puisaye dimanche 7 juin 2026.
Vide-Greniers
Sur la Patrouille face au Parc de la Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-greniers. Pour les exposants venez sans réserver en vous présentant de 6 h à 8 h. .
Sur la Patrouille face au Parc de la Fabuloserie Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 05 25 76 comitedesfetesarcenciel@gmail.com
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L’événement Vide-Greniers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-03-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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