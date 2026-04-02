Chessy-les-Prés

Vide-greniers

Place de la République Chessy-les-Prés Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Jeudi 14 mai CHESSY-LES-PRES Vide-greniers.

Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Chessy-les-Prés.

Marché artisanal et produits du terroir, animation musicale entre 12h et 14h, majorettes etc.

Buvette et restauration sur place.

Inscriptions et renseignements didier.douvry@wanadoo.fr ou +33 (0)6 13 08 16 54 (entre 12h et 14h ou après 20h)

Tarif 2 € le mètre linéaire (pas d’exposants professionnels) .

Place de la République Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 13 08 16 54 didier.douvry@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance