Vide-greniers Chessy-les-Prés
Vide-greniers Chessy-les-Prés jeudi 14 mai 2026.
Chessy-les-Prés
Vide-greniers
Place de la République Chessy-les-Prés Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Jeudi 14 mai CHESSY-LES-PRES Vide-greniers.
Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Chessy-les-Prés.
Marché artisanal et produits du terroir, animation musicale entre 12h et 14h, majorettes etc.
Buvette et restauration sur place.
Inscriptions et renseignements didier.douvry@wanadoo.fr ou +33 (0)6 13 08 16 54 (entre 12h et 14h ou après 20h)
Tarif 2 € le mètre linéaire (pas d’exposants professionnels) .
Place de la République Chessy-les-Prés 10130 Aube Grand Est +33 6 13 08 16 54 didier.douvry@wanadoo.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Chessy-les-Prés a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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