Vide-greniers

Ciran Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers dans le bourg du village avec buvette et restauration sur place.

Vide-greniers dans le bourg du village avec buvette et restauration sur place. .

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 04 39 cdfciran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale in the village with refreshment stalls and on-site catering.

L’événement Vide-greniers Ciran a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire