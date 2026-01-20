Vide-greniers Ciran
Vide-greniers Ciran dimanche 7 juin 2026.
Vide-greniers
Ciran Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-greniers dans le bourg du village avec buvette et restauration sur place.
Vide-greniers dans le bourg du village avec buvette et restauration sur place. .
Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 04 39 cdfciran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale in the village with refreshment stalls and on-site catering.
L’événement Vide-greniers Ciran a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire