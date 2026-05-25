Vide-greniers Civrac-en-Médoc
Vide-greniers Civrac-en-Médoc samedi 6 juin 2026.
Civrac-en-Médoc
Vide-greniers
stade Civrac-en-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Vide-greniers au stade de la commune.
Sur réservation pour les exposants (accueil de 6h30 à 8h le jour de l’événement).
Restauration rapide et buvette sur place. .
stade Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 50 94
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Médoc-Vignoble
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