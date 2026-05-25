Civrac-en-Médoc

Vide-greniers

stade Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Vide-greniers au stade de la commune.

Sur réservation pour les exposants (accueil de 6h30 à 8h le jour de l’événement).

Restauration rapide et buvette sur place. .

stade Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 50 94

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Médoc-Vignoble