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Vide-greniers Civrac-en-Médoc

Vide-greniers Civrac-en-Médoc

Vide-greniers Civrac-en-Médoc samedi 6 juin 2026.

Adresse : stade

Ville : 33340 Civrac-en-Médoc

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 2 2.5 Tarif de base plein tarif

Civrac-en-Médoc

Vide-greniers

stade Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Vide-greniers au stade de la commune.
Sur réservation pour les exposants (accueil de 6h30 à 8h le jour de l’événement).
Restauration rapide et buvette sur place.   .

stade Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 50 94 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Médoc-Vignoble

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