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Vide-greniers rue du Moulin Cocheren

Vide-greniers rue du Moulin Cocheren dimanche 14 juin 2026.

Lieu : rue du Moulin

Adresse : Coulée Verte -

Ville : 57800 Cocheren

Département : Moselle

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Cocheren

Vide-greniers

rue du Moulin Coulée Verte – Cocheren Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14 2026-08-23

L’Entente Sportive de Cocheren organise son vide grenier. Restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

rue du Moulin Coulée Verte – Cocheren 57800 Moselle Grand Est +33 6 58 26 38 71  ententecocheren@gmail.com

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English :

Entente Sportive de Cocheren organizes its garage sale. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide-greniers Cocheren a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME

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