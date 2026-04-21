Vide-greniers rue du Moulin Cocheren
Vide-greniers rue du Moulin Cocheren dimanche 14 juin 2026.
Cocheren
Vide-greniers
rue du Moulin Coulée Verte – Cocheren Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14 2026-08-23
L’Entente Sportive de Cocheren organise son vide grenier. Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
rue du Moulin Coulée Verte – Cocheren 57800 Moselle Grand Est +33 6 58 26 38 71 ententecocheren@gmail.com
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English :
Entente Sportive de Cocheren organizes its garage sale. Catering and refreshments on site.
L’événement Vide-greniers Cocheren a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME