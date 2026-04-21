Vide-greniers rue du Moulin Cocheren

Cocheren

Vide-greniers

rue du Moulin Coulée Verte – Cocheren Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14 2026-08-23

L’Entente Sportive de Cocheren organise son vide grenier. Restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

rue du Moulin Coulée Verte – Cocheren 57800 Moselle Grand Est +33 6 58 26 38 71 ententecocheren@gmail.com

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English :

Entente Sportive de Cocheren organizes its garage sale. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide-greniers Cocheren a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME