VIDE-GRENIERS – Rue de La Gare Commensacq, 29 mai 2025 09:00, Commensacq.

Landes

VIDE-GRENIERS Rue de La Gare A coté Salle des Fêtes de Commensacq Commensacq Landes

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29 19:00:00

2025-05-29

L’Association Annamasté & Co Pilates Yoga organise son vide-greniers le Jeudi 29 Mai de 9h à 19h lors des Fêtes locales de Commensacq.

Restauration sur place ainsi que de nombreuses activités proposées par le Comité des Fêtes.

Entrée GRATUITE

Nous vous attendons nombreux. .

Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 18 32 94 annamaste.co@hotmail.com

English : VIDE-GRENIERS

The Annamasté & Co Pilates Yoga Association is organizing its Garage Sale on Thursday May 29 from 9am to 7pm during the Commensacq local festivities.

Catering on site

FREE admission

German : VIDE-GRENIERS

Der Verein Annamasté & Co Pilates Yoga organisiert am Donnerstag, den 29. Mai von 9 bis 19 Uhr während der örtlichen Feste in Commensacq seinen Trödelmarkt.

Verpflegung vor Ort

Kostenloser Eintritt

Italiano :

L’Associazione Annamasté & Co Pilates Yoga organizza il suo Garage Sale giovedì 29 maggio dalle 9.00 alle 19.00 durante le feste locali di Commensacq.

Ristorazione in loco

Ingresso gratuito

Espanol : VIDE-GRENIERS

La asociación Annamasté & Co Pilates Yoga organiza su venta de garaje el jueves 29 de mayo de 9.00 a 19.00 horas durante las fiestas locales de Commensacq.

Catering in situ

Entrada GRATUITA

