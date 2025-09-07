Vide-greniers Condezaygues
Vide-greniers Condezaygues dimanche 7 septembre 2025.
Vide-greniers
Le Bourg Condezaygues Lot-et-Garonne
Vide-greniers, restauration sur place.
Le Bourg Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 62 32 71
English : Vide-greniers
Garage sales, on-site catering.
German : Vide-greniers
Flohmarkt, Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Vendita di garage, ristorazione in loco.
Espanol : Vide-greniers
Venta de garaje, catering in situ.
