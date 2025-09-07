Vide-greniers Condezaygues

Vide-greniers Condezaygues dimanche 7 septembre 2025.

Vide-greniers

Le Bourg Condezaygues Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Vide-greniers, restauration sur place.

Vide-greniers, restauration sur place. .

Le Bourg Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 62 32 71

English : Vide-greniers

Garage sales, on-site catering.

German : Vide-greniers

Flohmarkt, Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage, ristorazione in loco.

Espanol : Vide-greniers

Venta de garaje, catering in situ.

L’événement Vide-greniers Condezaygues a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Fumel Vallée du Lot