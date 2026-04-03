Cormost

Vide greniers

stade Cormost Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

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stade Cormost 10800 Aube Grand Est +33 3 25 40 51 28 lac.cormost@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Cormost a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne