Vide greniers Coudrecieux dimanche 7 septembre 2025.

21 rue de la mairie Coudrecieux Sarthe

Début : 2025-09-07 06:30:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Organisé par l’ape, générations mouvement et la randonnée Coudrecélestine. Restauration sur place. .

21 rue de la mairie Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 56 34 06

L’événement Vide greniers Coudrecieux a été mis à jour le 2025-08-11 par Pays Perche Sarthois