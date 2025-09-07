Vide greniers Coudrecieux
Vide greniers Coudrecieux dimanche 7 septembre 2025.
Vide greniers
21 rue de la mairie Coudrecieux Sarthe
Début : 2025-09-07 06:30:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Organisé par l’ape, générations mouvement et la randonnée Coudrecélestine. Restauration sur place. .
21 rue de la mairie Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 56 34 06
